Ante la histórica visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Bolivia tras 15 años de ausencia, la PhD en Economía y exministra de Vivienda, Amparo Ballivián, realizó, en Que No Me Pierda, un análisis crítico sobre las expectativas que el Gobierno y la población deben tener respecto al flujo de recursos externos.

Ballivián fue enfática al señalar que la ayuda de organismos multilaterales no se traduce en efectivo inmediato para las arcas del Estado de forma automática. Según la experta, existen dos mecanismos diferenciados que determinan el impacto real en la economía actual:

Créditos de libre disponibilidad: Se entregan en su totalidad desde el "día uno" y el Gobierno puede usarlos para urgencias como el pago de deuda, importación de hidrocarburos o devolución de depósitos en dólares.

Créditos de inversión: Destinados a obras específicas (carreteras, escuelas, hospitales) y se desembolsan gradualmente conforme avanza la ejecución del proyecto.

"La población no puede ser tan ingenua de pensar de que si hay 7.000 millones de dólares de cooperación, van a llegar 7.000 millones de dólares el día de mañana, no funcionan así las cosas", sentenció Ballivián.

El planteamiento al presidente del BID

Para la economista, el éxito de las gestiones no se mide por la cifra global anunciada, sino por la naturaleza de los recursos. En ese sentido, trazó la línea de lo que ella cuestionaría directamente a la máxima autoridad del organismo internacional en su visita al país:

"Si yo estuviera al frente del presidente del BID en su visita a Bolivia y él me dice: 'Le vamos a dar 3.000 millones de dólares', la pregunta más importante es esta: 'Señor presidente del BID, de esos 3.000 millones, yo quiero que usted me diga cuántos son de libre disponibilidad o son de inversión'. Eso es lo más relevante", afirmó.

Ballivián aclaró que, aunque los créditos de inversión son positivos para el desarrollo municipal y regional, no sirven para aliviar la crisis de liquidez o el déficit fiscal de manera inmediata.

"El gobierno no puede agarrar un crédito del BID que está destinado a proyectos de inversión para decir: 'Vamos a agarrar esos recursos y comprar combustible'. No se puede. No puede decir: 'Vamos a pagar el vencimiento de la deuda que tenemos heredada del MAS'. No puede", explicó.

Finalmente, la exautoridad reiteró que los organismos como el BID, la CAF o el Banco Mundial mantienen políticas globales rígidas: "Se lo van dando de a poquito. Si es una carretera de 100 millones de dólares, te doy 20 y cuando concluyes los primeros kilómetros, te doy otros", concluyó, instando al Gobierno a dar detalles transparentes sobre los acuerdos alcanzados.

