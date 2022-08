Bolivia aún no realizó la devolución de 12 vehículos robados a Chile

La Paz, Bolivia

El pasado 24 de agosto la justicia determinó otorgar detención domiciliaria al excomandante de la Policía de Uyuni, Raúl Cabezas, investigado por la importación ilegal de vehículos robados en Chile.

El coronel Cabezas fue aprehendido en mayo de este año, después de que en un reportaje de la televisión chilena se evidenciara que tenía en su posesión una vagoneta reportada como robada en Chile.

El abogado de la empresa propietaria de estos vehículos, Manuel Inzunza, dijo que son 12 vehículos los que fueron localizados en territorio boliviano y que hasta el momento no han podido recuperarlos pese a que ya pasaron más de dos meses desde que fueron localizados.

"No hemos tenido novedades con respecto a los vehículos, hemos tratado de cumplir todos los conductos legales que están establecidos en los pactos de reciprocidad que tenemos con Bolivia, hemos presentado la documentación de los vehículos, pero el problema que tenemos es que falta la autorización de la cancillería boliviana", dijo el abogado en el programa Que No Me Pierda.