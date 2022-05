CaroTv: ¿Será la primera en renunciar al amor?

Cargando...

Desde el inicio de la temporada, CaroTv fue una de las participantes más seguidas de esta edición de El Poder Del Amor. Su posible renuncia, dejará a más de uno con dudas respecto a esta decisión tan drástica.

En muchas ocasiones, la comediante boliviana, sintió dudas respecto a la relación que estaba empezando a formarse con el ecuatoriano Hernán, que desde el principio estuvo interesado en ella. Las continuas discusiones con su pretendiente, pueden ser una de las razones por las que ellos sintieron que las cosas se enfriaron, además de la llegada de la peruana Alexandra Balarezo, que puso los ojos en Hernán desde su entrada.



Durante una polémica entrevista, Hernán confesó que ya no quería seguir conquistando a Caro, por unos rumores de un posible noviazgo de ella, lo que hicieron que la relación se quiebre por completo. Al enterarse Caro de la decisión de Hernán en esta entrevista, donde se sintió calumniada por esos rumores, confesó que ya no tenía sentido continuar en el reality, porque no sentía conexión con nadie más de la casa.



Por otro lado, la confesión de Hernán también hizo que los fans explotaran en las redes en contra de Caro. ¿Será una razón más de la decisión de la comediante? ¿Tú qué opinas? ¡No te pierdas en exclusiva por Red Uno, la gala de este domingo!