Casimira Lema recordó el momento más difícil de su carrera en "La Noche de la Gri": "Me sentí indefensa"

Bolivia

La reconocida periodista Casimira Lema engalanó "La Noche de la Gri" este sábado. La comunicadora abrió su corazón y compartió los momentos más duros y también los más alegres de su vida y su carrera profesional.

Con más de tres décadas de trayectoria, pasó por diversos espacios, pero siempre ligados con las noticias. Empezó en canal 7, luego pasó a Telesistema Boliviano (ahora Unitel), donde estuvo 13 años, después estuvo en ATB por 7 años y otros 6 años en PAT. Destacó "TV Amiga", uno de los primeros programas dedicados a la mujer en la televisión boliviana junto a Paolo Agazzi, y "Casi al mediodía". Ahora, es parte del nuevo canal televisivo de El Alto, F10, cuyo gerente es John Arandia.

Recordó que el momento más duro que le tocó vivir se produjo durante los hechos de 2019, cuando un grupo de personas incendió su casa en la ciudad de La Paz.

"Nadie merece que destruyan su nido, su cobijo, su seguridad. Me sentí muy indefensa, no solo por mí, sino por mi familia, mi esposo, mis hijos. Todavía vamos recuperándonos de a poco, renaciendo. El menor de mis hijos no lo termina de superar porque él perdió varias cosas, igual mi hijo mayor, pero el menor es más sensible. A mí, por haber tenido varios traslados con mis padres, me ha sido más fácil. Mi esposo extraña muchísimo la casa, el jardín, los recuerdos, las fotografías, tantas cosas que uno se hace con tanto amor y dificultad. Trabajamos tantos años en ese nuestro hogar, que se nos hace muy difícil", afirmó.

Recalcó que actualmente están en un lugar "maravilloso" donde no les falta nada y está segura que lo material se recupera, pero lo más importante es que su familia tiene salud y está unida.

También mencionó el caso que más le emocionó cuando estaba frente a las pantallas.

En "La Noche de la Gri" también develó que, de hecho, nació en Argentina, pero rápidamente su familia regresó a Tarija, la tierra de sus padres, pero tampoco estuvo mucho tiempo. Su familia viajaba permanentemente debido a la profesión de su padre, era ingeniero geólogo petrolero. Luego vivió en Camiri, también en Santa Cruz y, desde hace 30 años, radica en La Paz. "Soy boliviana", aseguró.

Con 29 años de casada y dos hijos varones, comentó que la clave de una relación larga es el amor. Recordó que fue esposo, Friedl Hochhaeuser Trigo, quien no se rindió hasta conquistarla cuando se conocieron.

"Él me fue a buscar al canal, era muy avezado. Un día, me llamaron de recepción del canal y me dice que me llama por teléfono una persona de nombre raro, pedí que le dijeran que no estoy, porque no tenía idea de quién era. Le cortaron. La segunda vez, tampoco. La tercera fue la vencida porque él fue hasta el canal. Su familia también era tarijeña, había escuchado de él. Su mamá, que había fallecido poco antes, era amiga de mi mamá, pero no lo asociaba como la misma persona. Hasta que lo conocí, lo vi y dije: 'qué guapo'. Me invitó a tomar un café. Así fue, a los ocho meses nos casamos en Buenos Aires, en la misma iglesia donde se casaron mis padres", detalló.