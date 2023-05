Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, se pronunció en el programa Que No Me Pierda respecto al progreso de las investigaciones relacionadas con la muerte del interventor del exbanco Fassil, Carlos Colodro. Durante la entrevista, reveló un importante detalle: "no se ha encontrado una cámara que apunte directamente al balcón desde el cual supuestamente cayó la víctima".

Mariaca aseguró que, si existiera una cámara que cubriera el área del piso 15, tal y como afirmó el abogado Jorge Valda; la Policía Boliviana habría informado al respecto. Aunque se analizarán alrededor de 60 cámaras en busca de cualquier pista relevante.

El fiscal también informó que cinco personas ya han prestado declaración en calidad de testigos, entre ellos personal de seguridad y colegas de trabajo de Carlos Colodro. Destacó que se agotarán todas las instancias posibles para esclarecer los hechos y encontrar la verdad detrás de este trágico suceso.

En cuanto a las circunstancias del incidente, el fiscal explicó que “Colodro sufrió golpes muy fuertes mientras fue cayendo” desde el piso 15 de un edificio ubicado en la avenida San Martín, la noche del pasado 27 de mayo.

Cargando...

Con respecto a las supuestas marcas de tinta en el cuerpo de Colodro, el fiscal, dijo que se está indagando y aseguró que los cuadernos de investigación serán proporcionados a los abogados de la víctima.

Más temprano, el abogado de la familia Jorge Valda, había manifestado también en QNMP, que había varias anormalidades en este caso, que hacían presumir que se trata de un asesinato. De esta manera, señaló que “la cámara del piso 15 es clave", y que solo se necesita 10 minutos para verla.

De la misma forma, advirtió que el domingo 27 de mayo por la noche, cuando ocurrió la muerte de Colodro, encontraron el lugar despejado. “Cuando llegamos al piso 15 no había nada, como si hubieran limpiado”, recordó.

Cargando...

Segunda parte de la carta

En las últimas horas salió a la luz la segunda parte de la supuesta carta que fue escrita por el exinterventor de Fassil, Carlos Colodro, en ella se dirige a su familia, que duda de la veracidad de la misma.

La misiva estaba siendo sometida a exámenes grafológicos y grafotécnicos. Se prevé que hasta mañana se conozcan los resultados para definir si el documento ha sido escrito por Colodro.