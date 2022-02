“Con estas acciones pretenden atentar contra la vida de Añez”, manifestó el abogado Alain De Canedo

Cargando...

La Paz

El abogado Alain De Canedo, defensa legal de la expresidenta Jeanine Añez, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, este viernes denunció que, no les dieron información sobre la situación en la que se encuentra la exmandataria, por lo cual temen por su vida.

“Ustedes habrán visto su hija ha sido expulsada del penal, a nosotros nos han negado la entrada durante todo el día, la doctora Norka Cuellar a pretendido entrar al lugar, incluso ha sido también agredida igual que su hija Carolina Ribera, entonces no conocemos cual es la situación real de la expresidenta de Estado”, manifestó De Canedo.

El jurista afirmó que en hechos el gobierno no cumple con el respeto al debido proceso, por lo que agregó que Jeanine Añez no tiene las plenas garantías, como ellos indican.

“Finalmente tanto el gobierno alega que se debe cumplir el debido proceso, se nos señala que Jeanine Añez tiene las plenas garantías, los derechos enmarcados en la Constitución, pero al final del día, nada que sea favorable a Jeanine Añez, es cumplido, es decir, todo lo que este a favor de ella debe ser vulnerado, pisoteado”, aseveró De Canedo.

Así mismo, agregó que la expresidente Jeaninne Añez corre peligro de muerte, al no recibir la atención médica especializada acorde a su situación de salud.

“Yo creo que de alguna manera el gobierno coadyuva para que finalmente se segué la vida de Jeanine Añez, se que es muy duro y fuerte lo que digo, pero finalmente, como el gobierno está actuando yo veo que en los próximos días tendremos un desenlace trágico”, puntualizó De Canedo.