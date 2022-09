Consuelo Rivero niega haber estafado a empresarios y pide garantías para su familia

08/09/2022 - 00:30

Santa Cruz - Bolivia

Consuelo Estrella Rivero, más conocida como la estafadora de Tinder, está en Santa Cruz y este miércoles habló en exclusiva con el programa Que No Me Pierda, para negar haber estafado a empresarios peruanos.

Al inicio de la entrevista, Consuelo aprovechó para pedir garantías para su familia y aseguró que no habló con anterioridad porque no tenía ningún tipo de notificación por denuncias en su contra. "Tengo miedo que le pueda pasar algo a mi familia y si esto ocurre hago responsable a Julio Chirinos", declaró la mujer.

Julio Chirinos es uno de los empresarios que la acusa de haberlo estafado con más de 100.000 dólares para la compra de un lote en Santa Cruz. Ella negó esta acusación y dice que todo fue planeado por el peruano para desvirtuar las denuncias que interpuso en Perú.

Ella lo acusa de haberla retenido en su vivienda y de obligarla bajo amenazas a grabar el video donde dice haber estado detenida en Bolivia. "No fue voluntaria ni esa declaración, ni el documento que me hace firmar aceptando un resarcimiento civil por 100 mil dólares". La mujer presentó una denuncia por secuestro en contra de Chirinos y asegura que durante esa noche que estuvo retenida la intentó asfixiar y lanzó amenazas contra sus hijas.

Aseguró que Chirinos envió el video a sus amistades y familiares; y pidió 50 mil dólares por su liberación.

"Durante nuestra relación, él me regaló 8 mil dólares para la inicial de mi camioneta, nada más (...) él se está encargado de denigrarme, de hacer que mi credibilidad sea nula, para desvirtuar las denuncias en su contra", dijo Consuelo, a tiempo de asegurar que conoció a Chirinos por Facebook y acusarlo de deber más de 100 mil soles al banco.

"Es él quien se ha quedado debiéndome a mí, porque le presté mi tarjeta de crédito para que pueda pagar las pautas publicitarias en su empresa de marketing", agregó.

Con respecto a la compra de un terreno y un departamento en común, Rivero aseguró que el hombre solo le dio 4.500 dólares para poder pagar la cuota inicial de ambos, "teníamos un proyecto de vida en común y ahora me he quedado con la deuda del terreno y la tarjeta"; dijo que ella intentó arreglar con Chirinos con respecto a esta adquisición, sin embargo, este se negó.

Denunció que está siendo víctima de amedrentamientos por parte de Chirinos, pues estaría vigilando su vivienda; "yo no lo he estafado al señor, he sido víctima de una relación tormentosa y le tengo miedo porque mandó una fotografía de afuera de mi domicilio".