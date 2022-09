Disfruta de la programación de Red Uno con un solo clic en RED UNO PLAY

14/09/2022 - 17:27

Santa Cruz, Bolivia

Red Uno a la vanguardia de las nuevas tecnologías pone al servicio de su teleaudiencia una nueva opción 'Red Uno Play', desde la cual podrá seguir sus programas o novelas favoritas las veces que lo desee.

Asimismo, encontrará información sobre los hechos noticiosos más importantes de la coyuntura local, nacional e internacional, obviamente sin dejar de lado el entretenimiento y humor que muestra en cada una de sus secciones, en donde encontrará; cinco sectores, Noticias, Entretenimiento, Novelas, Infantiles y Especiales

En Noticias se puede encontrar todas las ediciones informativas de Red Uno en Notivisión Meridiano y Notivisión Central de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. No puede faltar el análisis del acontecer noticioso de cada jornada en Que no me pierda, y para los aimara parlantes nuestro Noticiero Aimara.

En entretenimiento encontrará disponibles todas las producciones de Red Uno como La Noche de la Gri, Sabores Bolivianos, Bigote, Directo al Cora, Chichi Tecnolab y El diario de Gaby.

Si no pudo ver el algún capítulo de su novela favorita, en la sección Novelas hallará los más recientes episodios de Hayat, Amar una vez más, La señora Facilet y sus hijas, Los Briceño y Corazón de Madre.

Pensando en los más pequeños de la casa, Red Uno Play trae las Aventuras de Lady Bug y Migáfonos, esta última es la primera serie infantil dedicada a la alimentación saludable.

Por si le pareció poco, en nuestra plataforma también encontrará la sección de Especiales donde están disponibles episodios de los podcasts de Que no me pierda, eventos como Respira Bolivia, la entrevista exclusiva a la actriz de la saga 'Rápidos y Furiosos', Michelle Rodríguez y los más impresionantes paisajes que hay en nuestro país en 'Tierra Nuestra'.

Visita Red Uno Play en www.reduno.com.bo/play para disfrutar de esta nueva experiencia con lo mejor de la televisión nacional en nuestra plataforma de streaming.