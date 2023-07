La Belleza Interior: Hombres “Feos y Yescas” conquistan a Grisel.

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En el nuevo ciclo de 'La Noche de la Gri', Grisel Quiroga ha elevado su chispa, buen humor y carisma a la quinta potencia, convirtiéndose en el alma del renovado espacio televisivo de la Red Uno. En esta emocionante temporada, se ha abierto un espacio de diálogo, reflexión y sanas locuras que han conquistado a los espectadores.

Durante uno de los episodios, Grisel compartió una noche llena de anécdotas junto a Oliver Roca, uno de sus invitados especiales. Oliver Roca, de 49 años y dedicado a la radio, reveló que lleva casado 27 años. “Después del quinto año, todo parece una eternidad”, comentó entre risas.

En medio de la charla, Oliver reflexionó sobre la forma en que los hombres muchas veces pasan por alto las señales en sus relaciones. “Creo que nosotros, los hombres, somos esa especie de animales que vamos por el mundo sin ver las señales”, admitió. Grisel, con su característico sentido del humor, respondió: “Debo ser hombre entonces, porque me he visto en esa situación varias veces”.

Las risas continuaron cuando Oliver compartió una de sus anécdotas personales. “Me había salido de mi casa, hábil e inmaduramente, tras mi corteja. Era la segunda vez que me salía, pero esta vez era por amor; la primera fue por boludo”, relató con picardía. Grisel no pudo evitar comentar: “Pero es que tú nunca has amado Alan, porque cuando uno ama, es ciego”. Alan respondió en tono jocoso: “Ay, que sos mentirosa. Quisiera verte amando a alguien en cuatro calaminas y vos la sopa y el segundo”.

La conversación dio un giro inesperado cuando Grisel confesó: “De puro pobre y yesca me he enamorado. Nunca he tenido un novio rico, feo y yesca, ahí es para mí”. Oliver, en tono juguetón, le dijo: “Feo, yesca y narigón”. Grisel, entre risas, respondió: “No estábamos hablando de él”, en clara referencia a su expareja, Ronico Cuéllar, y padre de su hijo, Lucas Cuellar Quiroga.

Cargando...

El encuentro entre Grisel Quiroga y Oliver Roca en 'La Noche de la Gri' fue una muestra de la magia que se vive en este espacio televisivo renovado. La audiencia se divirtió y disfrutó de una noche llena de anécdotas, confesiones y el buen humor que caracteriza a estos dos personajes. Sin duda, esta temporada promete seguir brindando momentos inolvidables a los televidentes.