Jessica Kuljis y la inesperada historia de cómo conoció a la actriz Michelle Rodríguez

Santa Cruz, Bolivia

Jessica Kuljis fue la invitada estelar en "La Noche de la Gri". La actual vicepresidente ejecutiva de Red Uno, artista, filántropa y madre de familia reveló todos los detalles de su encuentro con la actriz norteamericana Michelle Rodríguez y cómo se hizo su amiga.

Participó en el sector "No te la puedo creer" y confesó que le costó elegir esta anécdota para contarla.

Además, durante el programa mostró imágenes exclusivas de la visita de la actriz, ya que no están en redes sociales. Contó como conoció a la protagonista de varias películas de la saga "Rápidos y furiosos" y se hicieron amigas.

"La verdad, fue un encuentro inesperado, ella iba a venir y la traía una persona. No la conocía. Esta persona me dijo que Michelle ya tenía su pasaje, quería que la entreviste porque ambas somos artistas y actrices", agregó.

Jessica contó que también estudió actuación y tenía el plan de ser actriz, pero la vida la puso en otro lugar, en el que es muy feliz. El viaje de Michelle a Bolivia también tuvo algunas dificultades, detalló.

"Al final, yo colaboré para que su visita sea realidad. Ella venía por un tema espiritual, pero con algunos engaños, estaba acompañada de su guía espiritual. A mi también me gusta esa parte mística. Me sorprendió que a ella también ", reveló.

Finalmente, la actriz estadounidense llegó a Bolivia, Jessica se encargó de organizarle el recorrido por la Isla del Sol, Tiahuanaco, el lago Titicaca y sus alrededores.

"Saqué todas mis aptitudes de producción y de guía turística, armé todo eso. Llegó y fue una experiencia bonita que no te imaginas, terminamos conversando de un montón de cosas de la vida, es una mujer fantástica, que me inspiró, que me jaló las orejas en su momento en la convivencia, fue como cinco días ", añadió.

También, recordó que se tuvo que tomar muchos recaudos para mantener el bajo perfil de la estrella de Hollywood.

"Ella me dijo: 'yo salgo a la calle y me hablan como si fuera el personaje, me reconocen así'. Yo me sensibilicé", compartió.