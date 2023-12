Joaquín Matías, el periodista que desafía peligros y arriesga su vida por la primicia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El periodista de la Red Uno de Bolivia, Joaquín Matías Vaca, fue uno de los invitados en La Noche de la Gri. Compartió algunos de los momentos más desafiantes de su vida y lo que arriesgó por una primicia. Con él se inauguró el sector "Orgullo Nuestro".

"En el trabajo, cuando nos toca viajar, hay un esfuerzo extra que hay que hacer. Tenemos que estar 5:30 de la mañana de pie para poder salir a las 6 en punto, que comienza Notivisión Primero, tenemos que estar listos para salir del lugar donde nos toque. Sabemos qué día salimos, pero no cuándo volvemos", indicó.

Le ha tocado cubrir bloqueos, incendios, inundaciones y conflictos armados.

"Está también la responsabilidad de cuidar nuestra vida. Entonces, la pienso tres segundos y digo vamos. Es por una primicia. Uno tiene que medir el tema de la seguridad", agregó.

Recordó su reconocimiento en el Premio Nacional de Periodismo. También se refirió al video viral en el que salió haciendo un reporte durante una inundación, pero sin pantalón.

"Le pedí al camarógrafo que me enfocara de arriba. No me di cuenta porque estábamos en vivo. Dijimos 'pateamos', la competencia no lo tiene, nosotros sí. Lo que más me llamó la atención fue que una altísima autoridad me enviara esa imagen", recordó.

Develó asimismo que, en varias ocasiones, tuvo miedo por su vida, pero la más fuerte fue cuando estaba cubriendo un avasallamiento de tierras en el municipio de San Pedro.

Ingresaron a la propiedad ya cuando el enfrentamiento había acabado, quedaron personas heridas de bala. Luego, se dirigieron al hospital para continuar con la cobertura. Dos personas perdieron la vida. Eso puso nerviosos a los pobladores.

"Los comunarios nos agreden, me golpean. Lo único que hago es salir del hospital y correr, avancé una cuadra, llegué a una esquina y vi el vehículo de un colega, pensé que, si subía al vehículo, lo iban a deshacer, La gente venía por mi detrás gritando: 'linchenlo'", recordó.

Corrió tres cuadras más y pensó que ya los había perdido. Sin embargo, se le cruzaron dos motocicletas y tuvo que detenerse. Llegó la multitud y le preguntaron por qué estaba filmando en el enfrentamiento.

"Me comienzan a golpear, me piden el celular, no les entrego. Me obligan a borrar algunas cosas que yo había grabado, accedí a todo lo que ellos me pedían. Lo primero que hice fue pensar en mis hijos, en todo el momento que corrí por mi vida. Nunca había estado en una situación así tan terrible", agregó.

Lograron calmar los ánimos de la gente y salieron en un vehículo hacia la carretera. Pensaron que ya estaban a salvo, pero no fue así.

"Aceleramos y nos alcanzaron en motocicletas, en camionetas, nos cruzan, nos alcanzan para que nos detengamos. Viene como el jefe y me agarra de la camisa, preguntando porqué filmaba, me golpean. Les dije al conductor y al camarógrafo, que no se bajaran, yo sí. Vuelvo y les digo que nos vamos a retirar. Les digo vamos y ellos estaban llorando. Me dicen que se llevaron la cámara, que le pusieron un cuchillo en el cuello", detalló.

Afirmó que sus hijos son su fuente de inspiración todos los días. Se trata de Enrique, Luciano y Renato.