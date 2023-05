“El cuerpo estaba con escrituras, grafismos y el cráneo perforado”, dijo Valda sobre la muerte de Colodro

Abogado Jorge Valda, manifestó este lunes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda que, el cuerpo del fallecido exinterventor del Banco Fassil, se encontraba con señas, escrituras y grafismos, además presentaba varias heridas en el cráneo, los brazos y las piernas.

Según Valda, en términos objetivos se tendría que mostrar un solo elemento para esclarecer el fallecimiento del interventor, y sacar a la población de las dudas generadas. Señaló que las autoridades encargadas de la investigación, deberían realizar la apertura de la cámara ubicada en el piso 15 desde donde supuestamente Colodro, se lanzó al vacío.

“Lo que no se a informado hasta ahora y es algo no solamente irresponsable y también inexplicable, es porque no tendrían la cámara, si el Ministerio da a conocer una carta póstuma de que supuestamente habría escrito el doctor Colodro, señalando que a sus 64 años toma la decisión de lanzarse al vació porque no le contestan las llamadas, él no tenía 64 años, tenía 63”, aseveró Valda.