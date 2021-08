Familia pide que adolescente agresora reciba la pena máxima ante ataque brutal contra menor de 5 años

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La familia de la menor de 5 años que el pasado sábado 7 de agosto fue brutalmente agredida por una adolescente con un cincel, pidió que la agresora reciba de la justicia la pena máxima y no una detención de 45 días en un centro para menores.

"Exijo justicia, no quiero 45 días, quiero la pena máxima porque si ella le hizo eso a mi sobrina lo podrá hacer con cualquier persona. En la audiencia dijo que su propósito era matar a la niña", afirmó Tatiana Marcheti, tía de la niña, en una entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de la Red Uno de Bolivia.

Cuestionó que la forense Ana Verónica Justiniano haya dado 20 días de impedimento a la criatura, pues el cráneo de la víctima fue bastante golpeado en el ataque, presentando 27 puntos, cuatro fracturas de dedo.

Tatiana informó que la adolescente es conocida en el entorno familiar porque fue educada por uno de sus tías desde que era niña. Dijo que la agresora vivía al lado de su sobrina de 5 años. "Ella (agresora) es criada de una tía, es conocida", indicó.

Explicó que la tarde del sábado 7 de agosto, la joven llamó a la mamá de la niña para que le invite un plato de comida porque no fue recibida en su casa. Una vez tuvieron una extensa charla con la progenitora, la adolescente recibió una llamada y salió al patio llevándose a la pequeña. Fue en ese momento que tomó un cincel y la golpeó sin piedad en la cabeza de la inocente, para "sacarle el demonio", según comentaba en el acto, de acuerdo a la declaración de los propios familiares.

"Cuando salió (llevada por la Policía) ella se reía y decía que no la miren a sus ojos. Pareciera que ella se drogó anteriormente porque su intención era matar a la bebé", manifestó Marcheti durante la entrevista en el programa de La Red Uno de Bolivia.



El abogado de la familia de la menor, Jalid Eid Chávez, informó que mientras avanzan las investigaciones presentarán una denuncia en contra de la agresora por los delitos de homicidio en grado de tentativa, y adelantó que si existen más elementos probatorios la denuncia será ampliada por el delito de asesinato en grado de tentativa.

El jurista explicó que la muchacha fue sometida a un proceso penal con el respaldo de la Ley 548 del Código Niño, Niña, Adolescente, que deja de ser un proceso común para aplicarse de manera garantista ciertas atenuantes al comportamiento delictivo de un menor.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la EPI 8 de Los Tusequis, mayor Adhemar Flores, confirmó en el programa QNMP que el caso fue puesto en conocimiento ante la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia porque se trataba de una menor de edad, sin embargo, afirmó que la jovencita no fue sometida a un estudio toxicológico ante la falta del requerimiento por ambas instancias.

"No se realizaron los exámenes toxicológicos, tiene que haber un requerimiento Fiscal y en esto también tiene parte la Defensoría. No se realizó ni la solicitud ni los análisis", afirmó el jefe policial.

La defensa respaldó que tanto el Ministerio Público o la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debieron solicitar un estudio toxicológico hacia la muchacha para determinar si consumió algún tipo de estupefaciente antes del ataque.

Flores dijo que al momento del arresto, la joven explotó en agresiones físicas, "en un notorio trastorno de personalidad", por lo que solicitaron la ayuda una uniformada policial quien también resultó agredida por la menor.

"Se hizo presente la familia de la adolescente agresora para coadyuvar con la Policía y controlar las reacciones de ella mientras estaba aquí en la unidad policial", agregó Flores.

La mañana del lunes en una audiencia de medidas cautelares en el Palacio de Justicia, la juez del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia, dictaminó la detención preventiva en contra de la menor en el Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), por los delitos de graves y leves.