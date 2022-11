Franklin Pareja: "Hay algunos actores en Santa Cruz que muestran mucha testosterona y poca neurona"

Cochabamba, Bolivia

El analista político Franklin Pareja durante entrevista con la Red Uno señaló que las razones y los argumentos nunca han tenido un valor fundamental, siempre han estado supeditados a las decisiones políticas, cuando se habla del tema Censo para el 2023, se habría realizado una puesta en escena, para dar la sensación que hay una discusión técnica.

“El actor fundamental, es el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha jugado un rol totalmente subordinado a las decisiones superiores, vale decir el Ministerio de Planificación. El 'hombre orquesta', el 'actor clave' en este situación es el INE. No se ha presentado en absoluto una argumentación o fundamentación de cara al país, que permita ver la postergación excesiva basada en argumentos", indicó durante entrevista con El Mañanero.

Pareja remarcó que la susceptibilidad se creó, luego que el exdirector de Censos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Jorge Akamine, dijo que todo estaba listo y la exministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, sostuvo que el Censo de Población y Vivienda estaba encaminándose para su ejecución en noviembre de este 2022, pero las demandas regionales en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) frustraron el empadronamiento nacional como estaba estipulado.

"Hubiera sido razonable una postergación de 3 o 4 meses, pero no de 2 años. Esto demuestra que no hay una verdadera voluntad política de darle al país información, porque básicamente eso es el Censo, tener información no solamente para políticas públicas, sino para entender la nueva configuración del poder en Bolivia", explicó.