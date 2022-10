Franklin Pareja: "La probabilidad de un censo en 2023 se aleja y un paro también es insostenible"

Cargando...

La Paz, Bolivia

El analista político Franklin Pareja, en entrevista con El Mañanero, comentó que ya no hay posibilidad de tener un Censo de Población y Vivienda en 2023, debido al poco tiempo que queda para fin de año.

"En la medida en que el año se va acabando, las probabilidades de hacer un censo el 2023 también se van alejando porque logísticamente no se ponen de acuerdo. Hubiera sido diferente si se ponían de acuerdo en junio, pero ya estamos casi llegando a fin de año y no hay luz al final del túnel", aseveró.

Consideró que el censo es una cuestión de interés general, pero el darle un ropaje técnico para justificar permanentes dilaciones demuestra que no hay una verdadera y genuina voluntad política del Gobierno. Por eso, observó, el movimiento de la cruceñidad ya no tiene confianza, ni expectativas y prefiere apostar por una extrema medida como el paro indefinido, que no sería la mejor opción para los ciudadanos.

"Es insostenible porque Santa Cruz es la locomotora económica. Un día de paro no solo va a desfavorecer al país; sino que Santa Cruz se verá altamente perjudicada y no hay empresas ni cuentapropistas que tengan musculatura para ir a una medida tan extrema. Por eso es un arma de doble filo, tiene que primar la cordura", agregó.

Propuso manejar una agenda abierta y que el Comité Interinstitucional no ponga la condición de la abrogación del decreto. Ve en el diálogo basado en una fundamentación técnica el camino para la abrogación o no del decreto que, en este momento, es el óbice de la discusión.

Respecto al argumento del gobierno de que tienen un programa de 700 actividades indicó que esto dilata y desvía el foco de atención del problema.

Cargando...

"Decir que se necesitan 700 pasos cuando se pueden resolver muchas cosas a través de recursos tecnológicos, hace ver que el INE es una institución repleta de ineptos que no tienen la capacidad de dar soluciones técnicas que básicamente es una tutela política", afirmó.

Del mismo modo, resaltó la importancia de la cartografía como médula espinal del proceso precensal que determinará la movilización humana de estos años y la densidad poblacional.

"El precenso dará datos y luces que no van a diferir mucho del censo final en cuanto a la densidad poblacional. Otra cosa es la medición en condiciones de vida o las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, todos hablan de que este es un proceso técnico, pero lamentablemente no muestran una verdadera construcción técnica para justificar la dilación o la postergación. Si dicen que es cuestión técnica debería haber un diálogo técnico y un resultado en función al mejor argumento, no a la mayoría", apuntó.

Además, para Pareja el peor error que puede cometer el Gobierno es minimizar la vigorosidad del pueblo cruceño y alimentar un anticruceñismo desde el occidente, ya que no son solo ciudadanos nacidos en Santa Cruz, sino la confluencia de bolivianos que viven en ese departamento y que le han quitado el liderazgo económico a La Paz.

"Es más inteligente asistir al diálogo con el Gobierno, desnudar si realmente existe voluntad política para destrabar este conflicto y que la fecha no sea un motivo de 'estás a favor o en contra' o 'estás en afanes desestabilizadores o no'", dijo.

Reiteró que el INE tiene que actuar con transparencia, brindar información y que afirmar que hay 700 pasos que hacen inviable hacer el censo en 2023, no resiste el menor análisis y la menor voluntad política.

"No están reclamando absolutamente nada que no sea justo. El censo dará resultados que develarán la equidad que se tiene que producir en el país, tenga que haber redistribución de recursos, de escaños, lo que en justicia corresponde. Querer taparse los ojos, negar la realidad no es una posición inteligente y no van a conseguir sofocar una región que es más vigorosa. Mientras más se alimenta el discurso anticruceñista del Gobierno, logran mayor cohesión que se convierte en convicción", finalizó.