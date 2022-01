Frederick Kelley llevó toda su vibra a la tarde de Bigote El Show

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El modelo, actor e influencer Frederick Kelley revolucionó la tarde en la pantalla chica con su participación en el programa "Bigote El Show".

Además, respondió a algunas preguntas sobre su paso por el reality "El Poder del Amor". "Fue una experiencia increíble que nos llevamos, también tuve mis bajos. Ahora parece que terminó, pero no es así. Lo siguen transmitiendo, se sigue viendo, los chismes siguen saliendo, la gente sigue hablando. Entonces, aún no ha acabado. Igual se siente todo el apoyo, la gente nos pregunta cómo estamos y qué estamos haciendo. Ahora hay que seguir adelante", comentó.

Pero, Frederick Kelley, ¿encontró el amor?: "Lo busqué. No, no lo encontré, pero si encontré grandes amistades. Me di la oportunidad de conocer a las chicas que estaban ahí", aseguró. Además, confesó que decidió cortarse el cabello por el costo de mantenerlo largo.

Frederick se unió al Team Bigotón en diferentes juegos y participó en el Reto de karaoke, en el que interpretó "Tequila" y finalizó sorprendiendo al cantar "My Way".

El actor aseguró que volverá al programa en cuanto lo vuelvan a invitar y en esa ocasión estará acompañado de un team de modelos.