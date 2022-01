La Piña y Frederick Kelley comparten los secretos de "El Poder del Amor"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Durante su presentación en el programa The Narigón Show, el sábado pasado, la presentadora e influencer Claudia "La Piña" Peña y el modelo, actor e influencer Frederick Kelley compartieron detalles de la grabación del reality "El Poder del Amor", realizado en Turquía el año pasado.

"Fue una experiencia increíble para todos y de mucho aprendizaje. Era una montaña rusa de emociones. Pudimos sacarle el jugo a todas esas experiencias. La ciudad tenía una infraestructura increíble, tanto la parte antigua, como moderna", contó Frederick.

Los influencers contaron que las grabaciones del reality se realizaban de lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente. "Hubo una vez en que salimos del set y ya era de día. En el mundo de la televisión sabemos que es así. A veces hay problemas técnicos que salen de las manos de producción. Nos pasó, por ejemplo, que se arruinó la grúa y tuvimos que esperar", recordó La Piña.

Otro aspecto que marcó las grabaciones de "El Poder del Amor" fue la comida, pues contenía bastantes carbohidratos. "Era un catering que nos preparaba la comida. Era comida rápida, un tanto grasosa. Yo en casa como vegano, orgánico, sin azúcar, sin gluten. Entonces fue un gran cambio para mí, de hecho volví con 7 kilos de más", confesó Frederick. En cambio, La Piña comentó que no sufrió mucho, porque está acostumbrada a comer de todo.

Asimismo, el actor reveló que también tuvo un "romance" con Mare Cevallos, actriz ecuatoriana, quien estuvo relacionada con el también boliviano Andrés Salvatierra. En el programa también se recordó la visita del puertorriqueño Edgar Rivera a Santa Cruz. "No sabía absolutamente nada de su llegada porque ya habíamos terminado. En Turquía incluso le dije que no se aparezca de sorpresa. Llegó justo cuando estaba aislada. Lo invité a cenar y nada más", dijo La Piña.

Finalmente, Frederick contó que el mejor momento durante su estadía en Turquía fue cuando conoció a una turca y pasó una velada con ella; para La Piña fue el día que llegó al reality, cuando se declaró y cuando pudo contactarse con su familia.

Segunda temporada confirmada

La presentadora de "El Poder del Amor", Vanessa Claudio, en entrevista con el programa "En Contacto" de Ecuavisa, publicada el 24 de noviembre, confirmó que habrá una segunda parte. Sin dar mayores detalles, la puertorriqueña adelantó lo que ya le había dicho la producción del show. "Hasta el momento vamos bien, me dijeron que parece ser que sí y que más países se unen", comentó Claudio. "Aquí estaré si así me lo permiten nuevamente, otra temporada más que asusta, pero me gusta", agregó.

Finalmente el lunes 27 de diciembre, se anunció desde Ecuador que ella no participará en la segunda temporada de "El poder del amor" y que su decisión ya le fue comunicada a la producción. Aunque muy poco se sabe de la nueva temporada del reality show, se especula que comenzará las grabaciones en febrero de 2022 y que más países se sumarán al experimento social.

¿A quién te gustaría que Red Uno envíe a la segunda temporada de "El Poder del Amor"?