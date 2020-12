Gary Añez: "Los liderazgos regionales están totalmente agotados"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

José Gary Añez, periodista y candidato a la Alcaldía cruceña por la alianza 'Ganamos', afirmó que entre los motivos que lo llevaron a incursionar en la arena política, principalmente como aspirante, se dio después que evidenció un "abandono" y falta de atención a la población por parte de las autoridades municipales durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Además, señaló que durante una reunión con vecinos y dirigentes de distritos donde asistió para conversar sobre la problemática de la ciudad, uno de los líderes de distrito propone su nombre como candidato.

"En ese marco hay que pensar seriamente en lo que significó todo este tiempo, se agotó la gestión, no hay posibilidades de que esta gente de más hacia el ciudadano. Hay que buscarle la vuelta porque creo que hay muchísimo talento entre nosotros, creo que en Santa Cruz hay mucha gente con ganas de hacer las cosas, pero lamentablemente el circuito político no le permite ingresar por un montón de factores que no son en beneficio de la población", afirmó Añez la noche del martes, en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Consideró que la pandemia por el coronavirus terminó por "levantar la alfombra" y desnudó la carencia en cuanto al sistema de salud, público y social en Santa Cruz, la falta de ítems, infraestructura y desempleo.

"Los liderazgos regionales están totalmente agotados, yo no creo que tengan la inventiva para poder reaccionar en el momento porque ya hicieron toda la gestión. Tenés catorce años en la espalda y no ha habido un cambio real que beneficie al ciudadano, no existe", sostuvo el periodista cruceño.

Aseveró que las ofertas en cuanto al acceso al agua, luz y pavimento ya no son reales, pues las necesidades son otras y en ese marco se debe generar un nuevo pensamiento en torno a cómo se brinda educación, salud y fuentes laborales.

Añez aseguró que de llegar a la Alcaldía cambiaría la relación de la autoridad y el ciudadano descentralizando recursos y competencias a los distritos municipales.

Ante la consulta de la presentadora Cecilia Bellida por la observación que le realizaría la ciudadanía por la falta de experiencia en la administración pública, Añez respondió: "¿Cuál de los políticos antes de ser autoridad tuvieron experiencia? Hay un dicho en el fútbol, hay que ver viendo, esto es ingresando y haciendo".

Gary Añez sostuvo que la construcción del BRT ha sido para marcar un ícono en la gestión de la actual Alcaldía, más no así una obra como resultado de un consenso con los vecinos.

"Eliminarlo (el BRT) políticamente sería un montón de aplausos, esa no es la lógica, lo que nosotros no vamos a hacer es mentirle a la gente, hay que ver cómo lo optimizamos", expresó.

Sobre 'Los Mañaneros', el periodista dijo que este sector tiene que tener su espacio y reubicarlos para no generar una competencia con aquellos comerciantes establecidos en la feria Barrio Lindo sin embargo, opinó que deberían sentarse para dialogar entre sus involucrados.

Ante la posibilidad de que no gane las elecciones subnacionales, Añez respondió que volverá a la radio realizando sus programas cotidianos y relatará los partidos de fútbol.

"Si no gano voy a gritar gol todos los domingos en el estadio, yo no me voy a ir, vivo de esto, tengo que hacer radio después de la campaña", aseveró.