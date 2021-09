José Luis Camacho afirma que brindará su declaración en Santa Cruz y no en La Paz

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

José Luis Camacho Parada (76), papá del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, afirmó que ante la notificación que recibió por parte de la Fiscalía para declarar en calidad de sindicado por los conflictos sociales en 2019, respondió que brindará su declaración en Santa Cruz y no en La Paz.

Aseguró que la citación del Ministerio Público para declarar el próximo martes 5 de octubre en La Paz corresponde que sea en el departamento cruceño porque eso corresponde, por temas de su salud, y por sugerencia de sus abogados.

"La situación que se está dando en todo el país es que el Gobierno ha tomado una medida contra los políticos, y lo peor, con los familiares de los políticos. Vemos el problema con las autoridades en Chuquisaca, Tarija, y la Alcaldía de Cochabamba y La Paz que están siendo procesados con una cantidad de juicios, ellos han ganado la elección al MAS", afirmó el papá del gobernador la noche del lunes, en entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

Consideró que el Gobierno central "decidió constituir a La Paz en una carceleta, inventando una cantidad procesos para convencer a la población que hubo un golpe de Estado".

Cargando...

"Es una estupidez, una mentira (golpe de Estado), no se puede calificar a un movimiento ciudadano masivo que sin tirar un balazo obligó a renunciar a Evo Morales. Hay convicción en el país que se está montando un escenario para decir que hubo golpe, ¡eso es falso! Lo que debió pasar es que ellos acepten la verdadera realidad, que aquí hubo un fraude tremendo, no se pidió que escapen, solo le pidieron la renuncia", aseveró Camacho.

Ante la denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS) contra él y su hijo (Luis Fernando Camacho) por delitos de terrorismo, conspiración y sedición durante la crisis política de 2019, el también expresidente del Comité Pro Santa Cruz, desmintió que haya entregado dinero a los militares en 2019.

"Con esas mentiras y falacias, con esos antecedentes viendo como actúa la política encubriendo al Gobierno, qué garantías tengo de acudir a una citación de la cual sé cuáles son los objetivos. Yo le pedí al entonces presidente (Evo Morales) con una carta a quién y en dónde entregué dinero", manifestó.

"Tengo alerta migratoria"

Sobre lo ocurrido el pasado sábado 25 de septiembre en el aeropuerto Viru Viru, cuando fue impedido de viajar a Estados Unidos, el papá del gobernador recordó que luego de pasar los debidos controles y pasar a Migración, una funcionaria dijo que su pasaporte estaba borroso, por lo que en ese momento ella se contactó con un policía de Interpol.

Cargando...

Indicó que el uniformado llegó le dijo que tenían una alerta migratoria contra él, impedido de viajar al exterior, pese a no contar con una orden de arraigo.

"En la sección de control de narcotráfico, el uniformado les dijo que a este señor no lo dejan salir, le dije que siendo abogados esto no se puede permitir y me respondió que estaba cumpliendo órdenes", señaló Camacho.