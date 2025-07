"Los candidatos ya fueron invitados": Red Uno transmitirá el primer debate presidencial del TSE

Este viernes, 1° de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desarrollará el primero de dos debates con la presencia de candidatos a la presidencia del país. Red Uno de Bolivia transmitirá el evento.

"Se realizará en la ciudad de Santa Cruz. La Red Uno lo va a poder transmitir a nivel nacional. Ya están invitados todos los candidatos presidenciales, no han confirmado todavía. Esperemos que en las próximas horas lo hagan", confirmó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, en Que No Me Pierda.

El debate tiene dos aliados, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Asociación Nacional de Periodistas. Está siendo desarrollado de manera tripartita y ya se enviaron las invitaciones. "Es importante para el ciudadano escuchar sus propuestas y que exista el voto informado", apuntó Ávila.

El vocal adelantó que todos los candidatos participantes tendrán igualdad de condiciones, en tiempo y ejes temáticos que se van a proponer. "Antes del debate, a mediodía realizaremos un sorteo para el orden del debate y ronda de preguntas, será de manera pública. Invitamos a todos los ciudadanos a estar pendientes de este debate", agregó.

No hay plazo de confirmación, esperarán hasta el día del debate, cuando los estará esperando su atril. Se esperará hasta la hora del sorteo. "Vamos a lanzar la transmisión desde que lleguen los candidatos a las 7 de la noche, esperemos que el debate empiece a las 20:00 horas. Creemos que tomará unas dos horas, dependiendo de la cantidad de participantes. Si son todos los candidatos, obviamente demorará más tiempo en responder las preguntas", detalló.

Asimismo, se prevén medidas de seguridad y de organización.

TSE destaca simulacro para probar el sistema electoral Sirepre

Por otro lado, Avila destacó la utilización del Sirepre para las elecciones y el simulacro realizado este domingo. Para esto, se utilizaron 27 mil actas aproximadamente para poner a prueba el sistema desde las 17:30 y prever un posible colapso, además de la calidad de las imágenes. Se desplazó a más de 6.000 personas. De esta forma, estima tener el resultado para las 21 horas del domingo 17 de agosto. A la vez, anunció que se entregará copias de las actas a delegados, jurados y notario electoral para el control ciudadano y partidario. Estos documentos tendrán un sticker que evitará cualquier alteración posterior.

