Madre del feminicida pide tutela de su nieta porque “no estará bien con la familia de Lucy”

Cargando...

La señora Auria Salazar Chino, decidió entregar a su propio hijo a la Policía Wilfredo Chino Salazar, después de encontrar el cuerpo sin vida de su nuera Lucy Alejandra Huanca en la cama la tarde del lunes en su domicilio en el Plan Tres Mil, barrio Urkupiña.

La madre del feminicida era quien apoyaba a la fallecida Alejandra Lucy a cuidar de la niña de la pareja, y ahora se encuentra bajo el cuidado de la hermana de la víctima.

Salazar argumenta que la madre de Lucy no se hizo cargo de ella durante su vida y que no debería hacerse cargo de una niña a la que no quiso conocer anteriormente. También brindó detalles como que Lucy fue abandonada de niña por su madre y debió ser criada por su propia abuela, anciana que la misma señora Auria debió cuidar también.

La víctima número 11 en lo que va del año en Santa Cruz, sufrió una golpiza a manos de su pareja, un ex funcionario de la Policía que se encuentra cumpliendo prisión en el penal de Chonchocoro y ahora su madre, no sólo enfrenta el dolor de ver a su hijo preso y a una familia desintegrada, sino que debe enfrentar la separación de su nieta, producto de la unión de la pareja.