Manfred presentará recurso de revisión extraordinaria y asegura que pagó la deuda

Cochabamba, Bolivia

El candidato a la alcaldía de Cochabamba por la alianza Súmate, Manfred Reyes Villa, anunció que presentará un Recurso de Revisión Extraordinaria ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y aseguró que la deuda por el caso de los vehículos fue pagada totalmente.

"Nosotros estamos actuando en ley, les hemos pedido a nuestra militancia y al pueblo cochabambino que tengan calma. No se puede llevar adelante una injusticia como esta", afirmó Reyes Villa durante una entrevista la noche del viernes en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Aseguró que no existe ningún daño económico porque los vehículos son utilizados por la actual gestión gubernamental, además, porque ellos ganaron una sentencia constitucional la cual "volcada" en dos semanas por los magistrados constitucionales.

"Sería enriquecimiento ilícito del Estado porque están ocupando los vehículos. Hace días que hemos pagado el 50% como dice la Ley del Coactivo Fiscal en su artículo 19 y hacer un plan de pagos. Lo hicimos así, pero ni siquiera hemos recibido la notificación del juez porque el procedimiento jurídico legal es que viene de Sucre y deben notificarnos y darnos cinco días para el pago. El juez está actuando políticamente por instrucciones, criticó Reyes.

Recordó que la mañana del viernes pagó el total de la deuda (Bs. 2,3 millones), sin embargo, denunció que la Gobernación de Cochabamba se negó a entregar la certificación del pago de la deuda que tenía con el Estado porque supuestamente 'se cayó' su sistema computarizado.

"Hemos presentado el documento de forma virtual, esta tarde (viernes) enviamos el documento con el memorial con el recibo del pago de la boleta ante el Tribunal Supremo Electoral. No se puede ejecutoriar esta sentencia si hemos ido pagando", aseveró.

De acuerdo con los artículos 217, 218 y 219 de la Ley de Régimen Electoral, los candidatos inhabilitados pueden solicitar un Recurso Extraordinario de Revisión cuando consideren que el fallo no tomó en cuenta pruebas de reciente obtención.

Según la resolución del TSE, Reyes Villa no pudo demostrar de manera “formal, objetiva y documentada” que había cumplido con el pago de la deuda al Estado; aunque aseguró que tres medios de comunicación lo acompañaron en el momento de efectuar el depósito bancario y el trámite correspondiente ante la Gobernación cochabambina.