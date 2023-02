María Laura Zamora fue presentada como reina del Carnaval Cruceño 2023

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La comparsa coronadora "Januchos Jrs." junto a la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), presentó oficialmente a María Laura Zamora como la Reina del Carnaval Cruceño 2023. A tan solo una semana del inicio de la fiesta grande.

María Laura aprovechó la cobertura del programa Que No Me Pierda para agradecer por el apoyo de la población e invitar a participar del Gran Corso Cruceño el sábado 18 de febrero.

Al ritmo de la banda, nuestra reina se lució derrochando alegría, belleza y simpatía junto a su comparsa. En un evento que se desarrolló en instalaciones de la ACCC.

"Es un honor para mi, todavía no me he podido despertar de este sueño que tenía desde niña", expresó la nueva soberana, que es estudiante de Comunicación Social y actualmente se desempeña como presentadora.

