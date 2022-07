MAS duda de la veracidad de la carta; en la oposición piden al TSE aplicar la ley y cancelar personería

Santa Cruz, Bolivia

La denuncia lanzada por el diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, de presuntos nexos con el narcotráfico, está provocando repercusiones.

El Movimiento Al Socialismo argumentó que Cuéllar fue expulsado de esa tienda política y le piden demostrar a que cuentas Bancarias se depositó las contribuciones económicas de un presunto narcotraficante.

"Rolando Cuéllar ya no es miembro del M.A.S., es un diputado que hoy se ha convertido en el vocero y representante oficial de la derecha, yo lo califico como un diputado con una pobreza y miseria mental extraordinaria, porque está atacando a nuestros líderes históricos", declaró el diputado del MAS, Héctor Arce, en el programa Que No Me Pierda.