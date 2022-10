Militar acusado de violar a una menor se abstuvo a declarar y será puesto ante un juez

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El militar del Regimiento 12 Francisco Manchego en Montero, se abstuvo a declarar y será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas por el delito de violación a una menor de edad.

La víctima es una joven premilitar de 17 años, quien con engaños fue invitada la noche del sábado 8 de octubre al cuartel donde presuntamente fue abusada sexualmente. “La justicia debe llegar a cualquier individuo que cometa un delito”, dijo el concejal del Movimiento Al Socialismo (Mas) Noel Pozo.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Carlos Oporto, afirmó en el programa Que No Me Pierda que hubo obstaculización por parte del regimiento, ya que no permitían que los oficiales ingresen al lugar y recién a las 18:00 horas se dispusieron a entregar al principal sospechoso.

El abogado de la víctima, Víctor Camacho, afirmó que la adolescente ya fue sometida a una entrevista psicológica y un examen médico forense; pero también denunció que la fiscal asignada al caso se niega a presentar los avances en la investigación.

