Mujer muere al caer desde el piso 12 de un condominio en el barrio Sirari

Santa Cruz - Bolivia

Pasada las 21:00 horas de este martes, una mujer de 25 años, de nacionalidad boliviana, murió tras caer desde el piso 12 de un condominio ubicado en el barrio Sirari, zona Equipetrol de la capital cruceña.

Juan Carlos Cora, paramédico, informó que después de recibir el llamado de emergencia a las 21:37, llegaron hasta el lugar donde constataron el cuerpo de una persona de sexo femenino ya sin signos vitales y que presentaba múltiples fracturas.

"No se observa ningún tipo de hemorragia o de sangrado en alguna parte del cuerpo", dijo el paramédico en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

De acuerdo a los vecinos del condominio y del guardia de seguridad, escucharon gritos y posteriormente como un fuerte golpe. Al instante salieron y hallaron el cuerpo tendido sobre el garaje.

Por su parte el mayor Jorge Casasola, informó que la mujer ingresó sola al departamento 12 tipo donde lo alquiló Airbnb hasta este miércoles. La División de Homicidios también se constituyó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar con las investigaciones correspondientes.