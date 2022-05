No auxilió al motociclista que atropelló pese a que era su compañero

Cargando...

"Lo dejó en la acera, ni siquiera lo auxilió, no volteó a verlo, no tuvo corazón, no hizo nada", dijo la mujer del motociclista muerto en un accidente de tránsito, haciendo referencia que el conductor que lo atropelló era su compañero de colegio, éste se entregó la noche del miércoles en la comisaría del Radial 17 y medio.

Emanuel Omonte Fernández es el responsable de este trágico accidente, que tras embestir al motociclista con su vagoneta no le prestó auxilio y el afectado falleció. Para este jueves se prevé que sea presentado frente a un juez para que define su situación jurídica.

La madre del infortunado lloró cuando supo que Emanuel esta tras las rejas por el hecho de que era conocido, amigo y compañero de colegio de su hijo, a pesar de eso no se iba a entregar, dijo la mujer. "Se entregó por la presión, él sabia lo que había hecho", dijo, al mismo tiempo relató que ella tenía conocimiento que ese fatídico día el conductor había tomado bebidas alcohólicas y se había pelado con su pareja.

El accidente sucedió a las 17:33 del martes, cuando el conductor de una vagoneta negra intentó superar en velocidad a un micro, invadió carril e impactó frontalmente contra el motociclista, Pablo Fernando Padilla.