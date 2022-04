Operativo Aduana: Dos funcionarios del Ejército dieron positivo a la prueba del guantelete

Santa Cruz, Bolivia

Fernando Parra, abogado de la familia de Jorge Flores, abatido en el operativo aduanero, informó que el fiscal del caso determinó la aprehensión de dos funcionarios del ejército, estos dieron positivo a la prueba del guantelete, horas después tres militares más fueron aprehendidos, involucrados en esta requisa.

Según Parra, en total serían 9 los militares que están aprehendidos, además hizo hincapié en la cantidad de efectivos que participaron en la acción de control aduanero, puesto que era 18 personas, entre militares y funcionarios de la Aduana, todos para realizar la intervención por mercadería ilegal a 4 sujetos.

En cuanto a los aprehendidos por contrabando hasta el momento son tres, el chofer y dos cargadores, José Montoya, Justo Rivera y José Vaca, quienes serán puestos hoy frente a un juez cautelar, informó.

Entre tanto, la madre de la víctima, Rosa Urquiza, relató entre lágrimas que se enteró de la muerte de "Chino", como así lo apodaba de cariño, por las noticias.

"Me lo han matado como a un perro, me lo han quitado a mi hijo, el se afligía el día que no trabajaba. Mami ya gane estos centavitos para vos, ahora quien me va a decir eso", dijo desconsolada.