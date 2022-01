Padres de Lucy: "Que ese psicópata sufra lo mismo que le hizo a mi hija"

La Paz, Bolivia

Los padres de Lucy R., una de las víctimas del violador en serie Richard Ch., exigen justicia para su hija, cuyo cuerpo fue encontrado en el domicilio del acusado, luego de meses de buscarla.

"Pido justicia para mi hija. Ese crimen merece un castigo. ¿Quién me devuelve a mi hija? Era joven. Tantos meses en busca de ella he caminado. ¿Cómo me lo ha asesinado ese maldito?", reclamó la madre, entre sollozos, en entrevista con Que No Me Pierda.