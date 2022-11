"Perdí el conocimiento unos segundos y luego sentí caer la sangre por mi frente", relata periodista apedreado

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Joaquín Matías, periodista de esta casa televisiva que sufrió una agresión en vivo y en directo mientras mostraba la situación en el Plan Tres Mil, relata que en ese momento no se dio cuenta de lo que pasó, perdió el conocimiento por unos segundos tras el impacto de la piedra en su cabeza, luego sintió caer la sangre por su frente. "Realmente no se cual fue mi reacción en vivo, recién la voy a ver", contó mientras salía de recibir atención médica, donde le suturaron la herida para parar el sangrado y aguarda una tomografía para descartar daño interno.

Matías agradeció las llamadas de las personas que se contactaron con él para saber sobre su estado de salud. Al momento de indicar que "fue una emboscada porque eran comerciantes y gente que estaban en el Obelisco, desde allá nos insultaban, nos botaban y estábamos haciendo eso, siguiendo la movilización policial".

"De pronto veo que se moviliza la gente detrás de una calamina y comienza una lluvia de piedras, realmente no lo vi venir estaba concentrado en mi transmisión".

"Pierdo el conocimiento por unos segundos no me di cuenta, siento el impacto muy fuerte en la cabeza, afortunadamente esquive la segunda piedra. Solo sentí la sangre caer por mi frente, en eso un policía me dice que me retire, cuando debería haberme brindado protección", lamentó Matías.

Esta no sería la primera agresión que sufre la prensa en estos tiempos de conflicto. Al respecto, señala que no existen las garantías para los periodistas, la policía debería brindarlas, porque lo que hacemos es transmitir lo que está ocurriendo y transmitir la realidad desde el lugar de los hechos.

