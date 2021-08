¿Qué es RED UNO SWITCH?

Cargando...

RED UNO SWITCH, es la plataforma de creadores de RED UNO. Es un canal alternativo/paralelo a RED UNO HD.

Con su propia personalidad donde conviven los contenidos de creadores Bolivianos: gamers, influencers, viajeros, ticktokers, cómicos, músicos, etc. todo aquello que la gente sigue y valora.

RED UNO SWITCH es el lugar donde encontraras los mejores contenidos de los creadores más populares

¿Por qué paralelo y alternativo?

La cantidad material que se sube en redes no depende de un horario, día específico, tiempo único de duración o cronograma de emisión, y esta atomizado por todas las plataformas y no sigue un formato o “biblia” (son contenidos no hechos para tv).

Al ser NATIVO DIGITAL: RED UNO SWITCH tiene un lenguaje y estética adecuada para el target que consume estos contenidos.

¿Qué consiguen los creadores siendo parte de RED UNO SWITCH?

Los creadores parte del proyecto, tendrán promoción en pantalla, ej:

Promocional en tanda RED UNO HD:

Mira lo último de PIÑA y el reto de las motos en RED UNO SWITCH.

Si quieres conocer más sobre la bio diversidad boliviana, mira en RED UNO SWITCH: VAMOS.

Contenidos en programas RED UNO HD:

Transmisión en vivo de “el reto de las motos” esta tarde en Bigote.

En Notivisión esta noche nota especial sobre la diversidad y el impacto ambiental en la chiquitania.

WIN TO WIN

Los creadores logran promoción y crecer más en RRSS a nivel nacional.

RED UNO HD crece su capacidad de contenido para pantalla / nos vemos actuales y nos diversificamos ingresando al ecosistema de creadores digitales.

Vamos más allá

Al tener de “Partners” a nuestros creadores, podemos contar con una cantera o semillero de posibles presentadores o según el éxito crear programas al aire: nacidos en redes para TV, el mejor ejemplo: CHUMEL.

Crear eventos o auspiciarlos, etc. Ej:

Juntamos a los chefs o creadores de recetas y hacemos un evento donde “SOFIA” premia el plato más original, la final va en vivo en Sabores Bolivianos.

Si alguna TELEFONICA o empresa de tecnología realiza un campeonato de gamers, RED UNO SWITCH auspicia a su representante “partner” y lo invita a todos sus programas como sector de la Telefonía.

¿Dónde nos encuentran?

SOMOS UNA PLATAFORMA DE CREACIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS Y ENTRETENIMIENTO MÁS GRANDE DE BOLIVIA