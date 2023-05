Regalan nuevo 'torito' al australiano que viajará desde Bolivia hasta Alaska

Santa Cruz, Bolivia

Ryan Magee es un joven australiano fanático de la aventura y el reto que se ha propuesto ahora es grande: quiere recorrer todo el continente americano a bordo de un 'torito' o motocarro.

"Tengo mucha suerte, me dieron un nuevo torito, un regalo para empezar mi aventura , con 0 kilómetros y apoyo mecánico", contó en El Mañanero.

Así, ya tiene planeada una ruta que seguirá a partir de la próxima semana. Primero, viajará por todo Bolivia, "necesito visitar el salar de Uyuni", dijo.

Luego, se irá a Argentina, partirá de Tierra del Fuego y su meta está en Alaska, pero no quiere romper un récord, su objetivo es conocer cómo viven los pueblos de América.

Ryan asegura estar preparado para este gran desafío, "tengo una chaqueta", comentó.

Y no estará solo, su acompañante será una perrita dóberman que adoptó en un refugio de Santa Cruz.

Además, asegura que no hay tiempo para el amor, "por ahora" y que quiere dedicarse enteramente a su perrita.

En su equipaje también tiene comida, ropa y combustible.

"Es lo básico, cocinaré, armaré en una carpa, viviendo en la naturaleza para conocer más de todo. Si la gente del lugar me dice que conduzca hasta una cascada, yo iré. Me encanta vivir así, no tengo una ruta directa para llegar a Alaska, quiero conocer todo", detalló.