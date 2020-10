Sebastián Michel: "Es un nuevo tiempo político, necesitamos estabilidad"

Cargando...

La Paz, Bolivia

Un día después de las Elecciones Generales que se celebraron en el país y que dan virtual ganador al candidato presidencial Luis Arce Catacora, según el conteo de votos no oficiales, el vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sebastián Michel, afirmó que la dupla ganadora se encuentra en un nuevo tiempo político y que una vez asuman el Gobierno darán la estabilidad que necesita el país.

"La democracia ha dicho que se debe dirigir el país de forma concertada, escuchando, llegando a grandes acuerdos para sacar soluciones y salir de la crisis. El patrimonio que hay que cuidar es la estabilidad, las peleas desestabilizan el país y no es mejor clima para que los privados construyan. No hay tiempo para rencores y venganzas, hay que concertar salidas", explicó Michel en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Durante la entrevista, el vocero opinó que la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que ser de concertación pues las dos fuerzas políticas (CC y Creemos) obtienen un considerable número de parlamentarios que no dan el control absoluto al MAS

"Esperamos una oposición adecuada al nuevo tiempo político, una oposición que te presente algo mejor, que te presente una contrapropuesta mucho mejor a la que nosotros presentemos, no la falta de propuesta, que nos tengan asfixiados con iniciativas. De repente de ahí saldrán grandes soluciones, estamos hablando de un nuevo tiempo político", aseveró. Se debe dialogar no solamente con la Asamblea, habrá que gobernar en la elección que se viene, con niveles territoriales, gobernar con grupos corporativos, movimientos sociales.

Consultado si en la próxima gestión gubernamental gobernará Evo Morales o Luis Arce Catacora, Michel dijo que cada quien estará en el lugar que le ha tocado, en el caso de Catacora desde el Ejecutivo.

"Nadie va a poner la firma a lo que decida otra persona, eso no existe. Al que lo han elegido, quien va a decidir será la persona que ha sido empoderada (por el voto)", dijo el vocero del MAS.

Señaló que el retorno o no al país de Evo Morales es una decisión personal y no orgánica del MAS.