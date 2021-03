Compró online un iPhone 12 Pro Max a Apple y recibe un yogurt

Cargando...

CHINA

En la provincia china de Anhui, una mujer recibió un yogur de manzana en lugar del nuevo iPhone 12 Pro Max que había comprado en línea en la tienda oficial de Apple, informa el diario Global Times.

Cuando compras cualquier artículo en Internet, todavía queda pasar una dura y larga prueba: el envío del pedido desde origen hasta que llega finalmente a tu casa, algo que no siempre sucede.

La mujer, de apellido Liu, explicó en las redes sociales chinas que había pagado 10.099 yuanes (unos 1.562 dólares) por un iPhone de 256 GB de capacidad y que un mensajero del servicio de entrega Express Mail Service (EMS) dejó el paquete de Apple en un casillero de su lugar de residencia. Dos días después de realizada la compra, Liu se llevó una desagradable sorpresa al encontrarse con un envase de yogur en el interior del paquete.

Woman calls police after receiving only yogurt in purchase of $1,563 iPhone -

— leondotcom (@leondotcom) February 27, 2021

La Policía local considera que se trataría de un caso de robo. Por su parte, Apple y EMS indicaron que están llevando a cabo sus respectivas investigaciones internas.

Cargando...

La experiencia de Liu provocó un acalorado debate en las redes sociales chinas, donde algunos internautas sostienen que el personal de la empresa de mensajería habría reemplazado el iPhone con el yogur. Otros, mientras tanto, sugieren que la mujer pudo haber hecho la compra en un sitio falso de Apple. Expertos legales recomiendan verificar la legalidad de un sitio web antes de realizar un pago en línea y abrir el paquete en presencia del mensajero.