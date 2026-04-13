Un gesto simple, pero poderoso. Cada 13 de abril, el Día Internacional del Beso se convierte en una excusa perfecta para reflexionar sobre una de las expresiones más universales del afecto humano.

Lejos de ser solo un acto romántico, besar desencadena una serie de reacciones biológicas que impactan directamente en el cuerpo y la mente. Desde la infancia hasta la adultez, este gesto forma parte del lenguaje emocional y cumple un rol clave en la construcción de vínculos.

¿Qué pasa en tu cuerpo cuando besas?

De acuerdo con investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, besar activa la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y las endorfinas, conocidas como las “hormonas del bienestar”.

Estas sustancias están asociadas al placer, el apego y la felicidad, y ayudan a:

Reducir el estrés y la ansiedad

Mejorar el estado de ánimo

Fortalecer los vínculos afectivos

Además, besar también es una actividad física: intervienen más de 30 músculos faciales y se activan sentidos como el tacto, el gusto y el olfato, convirtiéndolo en una experiencia sensorial completa.

Más que romance: conexión y vínculo

Aunque suele asociarse al amor de pareja, el beso tiene un papel mucho más amplio. En muchas culturas, es una forma cotidiana de saludo y cercanía.

Desde una mirada científica, este gesto contribuye a reforzar la conexión emocional, generar confianza y promover una sensación de seguridad y pertenencia. Incluso, algunas teorías sugieren que podría influir en la selección de pareja a nivel biológico.

¿Puede tener riesgos?

Sí, aunque sus beneficios son múltiples, besar también puede implicar ciertos riesgos si no se toman precauciones. A través de la saliva pueden transmitirse virus o bacterias, especialmente cuando una persona está enferma.

Por eso, especialistas recomiendan:

Evitar besar si hay síntomas de enfermedad

Mantener una buena higiene bucal

Tener precaución con bebés o personas con sistemas inmunológicos vulnerables

Un gesto que lo dice todo

En tiempos donde la conexión humana es más valiosa que nunca, un beso puede ser mucho más que un símbolo: es una forma de comunicación, bienestar y vínculo que impacta profundamente en nuestra vida diaria.

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