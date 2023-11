"Dios nos guarde y cuide": Aparece el pez del fin del mundo en República Dominicana

mexico

Un video del pez Remo, a orillas del mar, se vuelve viral en las redes. Ocurrió en República Dominicana, y causa temor en la gente, ya que para ellos este animal predice terremotos, tsunamis y otras catástrofes.

Este extraño animal de más de un metro de largo causo gran impacto en aquellos aledaños que lograron observarlo de cerca causo asombro, ya que este tipo de especie es conocido por vivir en grandes profundidades del mar, y en esta ocasión fue vista en una playa de la provincia de Montecristi.

Según los expertos, este animal es el pez óseo más largo del mundo. Puede llegar a medir hasta 17 metros de longitud. Se trata de una especie muy rara de ver ya que suele habitar en largas profundidades del mar, teniendo en cuenta que habita a más de mil metros de profundidad.

"Es un pez de profundidad y por qué llega a la orilla no se conoce, como pasa con los mamíferos marinos que salen a la orilla a morir, como el delfín o la ballena, que es un fenómeno que no se sabe exactamente por qué se produce. Hay varias hipótesis, como que se usan cables submarinos de comunicación, las perforaciones de petróleos, las vibraciones, pero no hay nada seguro de por qué ocurren", explicaron a Listín Diario, Carlos Rodríguez, investigador y especialista en peces, y Sixto Inchaustegui, biólogo y miembro de la Academia de Ciencias.