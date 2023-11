"¡Pudo perder el ojo!": Influencer sufre peligroso ataque de un ave

Australia

Una joven influencer quedó en shock después de ver el video de cómo un ave metió su pico en la cuenca de su ojo, mientras grababa con su celular. Lo que a un principio no parecía un hecho grave se tornó terrorífico al ver el video.

La australiana Sarah Jade (@jadesarah99) posteó el momento en el que el pájaro la atacó por el costado derecho de su cabeza, y aunque ha señalado que está bien, confesó que tuvo suerte de no haber perdido el ojo.

Al repasar la imagen en cámara lenta es cuando percibió que su pico se dirigió a la parte inferior del globo ocular con su pico. “¡Estoy literalmente TRAUMATIZADA!”, aseguró en el clip que subió.

“Literalmente me entró en el ojo”, dijo la joven sobre lo ocurrido y añadió que es una de las cosas más traumáticas en su vida, además de tenerle miedo a las aves.

“Ésa es probablemente una de las cosas más traumáticas que me ha pasado jamás. 1, tengo miedo de los pájaros. 2, literalmente me entró en el ojo. De hecho, no me di cuenta de que me había entrado en el ojo. Pensé que simplemente me golpeó en un lado de la cara hasta que miré el video y quedé traumatizada y literalmente me sentí mal”.