Fallece el actor que interpretó a Hagrid en la saga de Harry Potter, Robbie Coltrane

Cargando...

Escocia

El actor Robbie Coltrane (Rutherglen, Escocia, 1950), conocido por interpretar a Hagrid en la saga de películas Harry Potter, perdió la vida a los 72 años. La muerte del actor fue dada a conocer por Belinda Wright, su agente, quien detalló que el fallecimiento ocurrió en un hospital cerca a Falkirk, en Escocia.

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie Cracker. Robbie Coltrane, cuyo nombre real es Anthony Robert McMillan, fue a la Escuela de Arte de Glasgow.

Comenzó haciendo teatro y standup con el seudónimo de Coltrane como homenaje al célebre músico de jazz John Coltrane. Su primera aparición en el cine fue Waterloo Sunset en 1979 y sus habilidades para la comedia no tardaron en destacar a partir de los años 80 en programas de televisión. También apareció en los filmes de James Bond GoldenEye (1995) y The World is not Enough (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Su elección para el papel de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts en la saga basada en los libros de Harry Potter de J.K. Rowling, le llevó a la fama y el reconocimiento para un nuevo público más joven. Dio vida a ese personaje durante una década, desde 2001 hasta 2011.

El actor británico Stephen Fry fue uno de los primeros en pronunciarse, escribió en su Twitter: "Conocí a Robbie Coltrane hace casi exactamente 40 años. Sentí asombro/terror/amor/golpe, todo al mismo tiempo. Tal profundidad, poder y talento: lo suficientemente divertido como para causar hipo y bocinazos mientras hacíamos nuestro primer programa de televisión, 'Alfresco'. Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente".

Cargando...