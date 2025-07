Mañana habrá la 'Batalla del Chantilly' en La Paz ¿De qué se trata?

Una dulce jornada forma parte de las últimas actividades por el aniversario de La Paz, y la alcaldía paceña organiza esta actividad junto a las comerciantes y reposteras entre otros.

El reto es el de prepara la crema de Chantilly, un postre que no es tan fácil de preparar ya que se debe conocer la técnica y se debe contar con la fuerza necesaria en el brazo y paciencia para batir esta crema y quede consistente y deliciosa.

Algunas de las caseritas que preparan postres en la Sede de Gobierno, brindaron algunas recomendaciones para su preparación, por ejemplo, colocar la lata de leche en el refrigerador.

La preparación del Chantilly también tiene algunos mitos, se dice que las personas celosas, no logran levantar la crema, también las embarazadas, de igual forma, se cree que la crema de no debe pasar de mano en mano para que ‘no se corte’, son algunas de las creencias, sin embargo, las caseritas dicen, que no son reales.

La actividad se dividirá en categorías: el chantilly más alto, el tradicional, el innovador y con toque paceño, haciendo referencia al aniversario paceño.

La cita es en la plaza Camacho este miércoles desde las 11:00 y puede participar cualquier persona, solo debe inscribirse en la subalcaldía centro.

