“Arruinaste tu presentación”: Cristhian Marmolejo no logró convencer a los jueces

El segundo en subirse al escenario en la última semana de ‘La Gran Batalla’, fue Cristhian Marmolejo y la academia ‘Stetic Dance’, siguiendo el género del K-Pop, interpretó la canción ‘Rover’ de Kai.

La puesta en escena tuvo bastante colorido, aunque se trató de una canción un poco más lenta, los jueces destacaron la puesta en escena, pero hicieron bastante observaciones.

Elka Meyer hizo la primera evaluación del equipo, y señaló que hicieron uso de varios de los elementos que se muestran en el video original.

“Me agrada mucho que hayan usado muchísimo del video, y los pasos que representan en el video, si hubo varias descoordinaciones, se que usted no es bailarín como tal, lo han hecho de manera apropiada, me pareció una buena presentación y me gustó mucho la seguridad que mostraron”, enfatizó.

Por su parte, para Gabriela Zegarra, hubo cierta energía de los bailarines que no llegó a convencer, “a algunos les faltó, es un ritmo bastante difícil, y siento que a Marmolejo le costó la imitación de la canción, pero voy a destacar el tema del baile”.

Rodrigo Massa destacó la presentación de ‘Stetic Dance’, a quienes felicitó por el trabajo demostrado en el escenario, “han demostrado porque merecen estar acá y porque están llegando tan lejos en la competencia”, expresó a momento de indicar que algunos famosos están tomando a la ligera el tema de la imitación por dedicarse más al baile.

Tito Larenti, una vez más fue lapidario, observó una descoordinación en el equipo, aunque destacó el esfuerzo de los bailarines, sin embargo, sobre Marmolejo, dijo que falló en la imitación de la letra de la canción y que trató de cubrirse para que no sea notado, “la verdad, lo único que hiciste fue arruinar tu presentación”.

Cristhian Marmolejo refutó las palabras de los jueces y aseguró que si había estudiado mucho la canción y se esforzaron para la presentación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

