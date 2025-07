[Video] Le quitó su lugar de estacionamiento y reclamó rayando todo el auto

Se trata de un hecho que se repite muchas veces en los lugares de estacionamiento más cotizados, sobre todo en áreas que concentran empresas y áreas de distracción, y esta vez, una mujer, no logró controlar su furia al ver que le quitaron su estacionamiento y terminó vengándose.

Ocurrió en la ciudad de Mar del Plata en Argentina, donde una mujer discutió con el conductor de un auto que le ganó en estacionarse en el lugar que esperó por bastante tiempo, ella se paró detrás y empezó a reclamar.

Todo quedó grabado en cámaras de seguridad y en las imágenes se observa como los hombres abandonan el vehículo, y tras que se retiran, la mujer se baja y empieza a rayar el motorizado.

Según contó el conductor de la camioneta, decidió estacionar rápidamente para llegar a tiempo a su trabajo ya que tiene problemas para movilizarse rápidamente, y no vio a la mujer que esperaba cerca de allí.

“Apenas bajamos del vehículo con un compañero, una mujer frenó detrás y, de forma agresiva, me gritó que le había robado su lugar’. Le respondí que era un espacio público, que no tenía su nombre. A pesar de que no hubo ningún contacto físico ni altercado mayor, la mujer me gritó: ‘ya vas a ver, andá tranquilo a trabajar’”, manifestó.

El video fue compartido en redes sociales, y los usuarios lamentaron lo ocurrido y contaron que muchos atravesaron por ese tipo de problemas.

Video:

