Mujer confunde AirPod con ibuprofeno y se lo traga; reprodujo una nota de voz desde su interior

EE.UU.

La TikToker Carli Bellner una joven de 27 años, vivió momentos de angustia cuando se trago un AirPodo de su propia pertenencia, lo confundió con un ibuptofeno. Mediante su cuenta de Tik Tok anuncio la noticia que fue triangula mediante una radiografía que realizo antes de que el artefacto saliera de su cuerpo.

“Pues me comí mi pi**** AirPod izquierdo. Me metí en la cama y tenía un ibuprofeno 800 en una mano y mi p*** AirPod - mi auricular izquierdo - en la otra”, contó a sus 3.200 seguidores.

Lo curioso y poco ortodoxo es que minutos antes del incidente Carli le había mandado una nota de voz a una de sus amigas, que habría sido transmitida por el AirPod desde el interior de su estomago. La podcaster detalló que lo metió a su boca pensando que era la pastilla y se la tragó con agua.

“Luego me di cuenta de que no era el ibuprofeno. Ya me cansé de tratar de vomitarlo pero no sale, y me estoy volviendo loca, relató su angustia.