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Ocho veces campeón mundial vuelve a brillar y conquista el título de yoyo 2026

El ocho veces campeón sorprendió con una rutina impecable que ya es considerada una “obra de arte”.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 19:48

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Bolivia

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El mundo del yoyo volvió a rendirse ante una de sus máximas figuras, luego de que el ocho veces campeón mundial brillara nuevamente en el Campeonato Mundial 2026, consagrándose en la categoría 3A con una presentación que dejó sin palabras al público.

Durante su participación, el especialista ejecutó una rutina de altísimo nivel técnico, combinando precisión, velocidad y creatividad en una secuencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La categoría 3A, considerada una de las más complejas dentro de esta disciplina por el uso simultáneo de dos yoyós, exige un dominio técnico excepcional, algo que el campeón volvió a demostrar con soltura.

El desempeño del atleta no solo le aseguró un nuevo título, sino que reafirma su legado como una de las mayores leyendas en la historia del yo-yo competitivo.

El video de su presentación continúa acumulando reproducciones y reacciones, consolidándose como uno de los momentos más impactantes del campeonato.

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