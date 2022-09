"Relaciones tóxicas": Un joven se colgó de la puerta de un bus, no quería que su novia lo deje

Cargando...

Colombia

El hecho fue grabado por un pasajero del Transmilenio de Bogotá, Colombia. El usuario captó el momento en que un joven se colgó de la puerta de un bus en movimiento, sorprendentemente sin que el conductor se diera cuenta. Pero todo habría empezado luego de que el joven discutiera con quien sería su pareja.

En las imágenes se ve y escucha a la muchacha reclamarle de manera insistente a su novio: “¿Por qué me tiene que robar a mí?”, mientras que el muchacho trata de calmarla diciéndole: “Mire, estamos haciendo aquí una escena”.

Acto seguido, el muchacho apareció colgado de la puerta, mientras la joven estaba dentro del autobús, en cuanto lo vio comenzó a llorar preocupada por la peligrosa maniobra.

Tras la pelea, el joven abandonó el bus, pero al querer subirse de nuevo y no poder hacerlo, se aferró con las manos a la puerta mientras el vehículo arrancó.

Ante la viralización del video, el joven salió a la luz y rompió el silencio para aclarar qué fue lo que pasó. Resulta que el protagonista aclaró que nunca le robó el celular a la muchacha, sino más bien le quitó el celular porque le vio una conversación con un muchacho y esa conversación no le gustó.

“Al final todo se le entrego, yo no le quité nada. Es que éramos pareja, ¿yo qué le iba a quitar? Y ella se pone a gritar…¿Por qué me roba? ¿En qué momento yo la robé?”, afirmó.

Sobre el momento que decidió arriesgar su vida colgándose por fuera del autobús contó que en cierto momento decidió bajarse de la unidad, pero al ver que su novia continuaba dentro intentó volver. Al no tener éxito, no dudó en colgarse de la puerta mientras el vehículo se traslada hasta la próxima estación. “Yo no me acuerdo cómo me monté, solo sé que parecía el Hombre Araña”.

El joven justificó su peligrosa acción que todo fue un impulso 'romántico'. “¿Qué hombre se monta así en un Transmilenio solo para no perder (a la pareja) o hablar?”, concluyó.