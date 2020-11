VIDEO: De rodillas en plena calle le pide al ex que regrese con ella

Cargando...

Si hay algo que las redes sociales saben hacer bien, es contar al pie de la letra las historias cotidianas de diferentes ciudades del mundo. Tal es el caso de la historia que protagonizó una joven, al pedirle a su expareja que regresara con ella, y al ver incumplida la petición la chica decidió arrodillarse frente a su ex y la actual pareja del joven.

La bochornosa escena que tuvo lugar en una concurrida calle de Morelia, Michoacán, ante decenas de curiosos que eran testigos de cómo la joven suplicaba a su exnovio una nueva oportunidad y que no perdieron oportunidad para grabar y compartir en redes sociales donde se volvió viral la penosa situación.

En las imágenes que circulan por la red se puede observar a la joven con un vestido a rayas encarar a su exnovio mientras le pregunta si por su nueva pareja terminó la relación que ellos mantenían. Ante la insistencia y algunos jalones por parte de la chica, el exnovio se limitó a dejar en claro que no volvería con ella.

En un punto de la escena el joven evita que la chica agrediera físicamente a su nueva conquista, cuestionando que ella no tenía ninguna culpa o necesidad del incómodo momento que protagonizaba. Al darse cuenta las súplicas, empujones e incluso intento de beso no funcionaban la desesperada joven se arrodilló frente a su ex y lo tomó de una pierna para implorar volver a estar juntos, al tiempo que los testigos atinaron a decirle que se quisiera un poco.

“Quiérete reina”, “ya déjalo”, “no te quiere”, son algunos de los comentarios que se pueden escuchar por parte de los testigos. Tras decirle que se pusiera de pie el exnovio logró zafarse de la chica y se retiró del lugar con su nuevo amor quien le pedía retirarse pues los estaban grabando.