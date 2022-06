Julián Weich y Chavo Salvatierra invitan a la población a participar en la Teletón "Tiempo de Actuar"

Bolivia

Los embajadores de UNICEF, el argentino Julián Weich y el boliviano Chavo Salvatierra, invitan a la población a ser parte de la teletón "Tiempo de Actuar", que se realizará el 26 de junio, desde las 17:00, a través de Red Uno.

El actor y presentador argentino Julián Weich, que es embajador de UNICEF desde hace tres décadas, llegó al país para conocer algunos de los proyectos que se desarrollan en favor de la niñez boliviana.

"Lo que hace UNICEF en todo el mundo, desde hace más de 75 años, es defender los derechos de la niñez porque un niño no vota, no va al hospital a reclamar, no va a la policía; los niños tienen que estar jugando. Si un niño no está jugando sus derechos están vulnerados. UNICEF es la voz de los niños. En cada país, trabaja de forma independiente de acuerdo a las necesidades de los niños de cada país", afirmó.