UNICEF y Agetic impulsan a niñas y adolescentes a ingresar en el mundo de la robótica

Bolivia

UNICEF, en alianza con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), impulsa a las niñas y las adolescentes de Bolivia a que ingresen en el mundo de la robótica y tecnología. Así, por segundo año consecutivo, lanzaron el Concurso Nacional "Robóticas".

Comentó que en Bolivia, desafortunadamente, del total de personas registradas en las carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, solo el 30% son mujeres.

El concurso está dirigido a adolescentes mujeres de todo el país, al inscribirse tienen la posibilidad de ser capacitadas en mecatrónica, ingeniería de sistemas y otros. La idea es que puedan diseñar, programar y, luego, construir el prototipo de un robot diseñado por ellas mismas, a partir de las clases que tengan con maestras especializadas.

La primera convocatoria se desarrolló en 2021. En la primera etapa, un amplio número de niñas tienen acceso a toda la capacitación. Cuando la completan, se seleccionan los 100 mejores prototipos. Los elegidos acceden a los materiales para construir físicamente el prototipo.

También conversamos con las dos ganadoras de la primera versión del concurso: Miranda Uma, de 8 años de edad, y Yesica Quispe, de 16 años.

"Me gusta mucho la robótica. Cuando era pequeña no sabía qué era, pero ahora ya sé y me encanta. Vi una película futurista y me inspiré para hacer un 'Wall-e bebé'", contó la pequeña.