U-Report y UNICEF concientizan sobre salud mental junto a 'BTS Bolivian Army'

Bolivia

U-Report y Unicef comparten experiencias sobre la importancia salud mental y un ejemplo positivo es "BTS Bolivian Army", cuyas integrantes estuvieron en El Mañanero para hablar sobre su proyecto e invitar a formar parte de la Campaña "Tiempo de Actuar".

A su vez, Alessandra Ortiz, integrante de 'BTS Bolivian Army', comentó que es complicado para un joven o un adolescente entender que tiene un problema y mucho más difícil es buscar ayuda.

"Que esa ayuda la recibas con mucho amor y digas: 'esto me ayudará y me sacará de donde estoy', es importante. Por el mundo globalizado en que estamos, nuestros jóvenes y niños están expuestos a un montón de riesgos en la red y el principal es el ciberacoso, el ciberbullying. Lo que podemos hacer y motivar a través de jóvenes y niños con campañas es que ellos puedan entender dónde comparto mis gustos y amistades, cómo puedo mantenerme a salvo, que este entorno no me haga daño", agregó la joven.