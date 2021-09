El manga My Hero Academia reveló su portada del volumen 32

Cargando...

Mundo

En el sitio oficial de la serie My Hero Academia, dio a conocer la portada de su volumen 32, en el cual dieron algunos detalles en el que confirma que el trigésimo segundo volumen de esta serie comenzará a venderse a partir del 4 de octubre de este año y contará con 10 capítulos, recopilando los eventos del capítulo 307 (“Tanto tiempo sin verte”) al 317 (“heridas, sangre y barro”) de la serie escrita.

Podemos apreciar en la portada la brillante presentación de Deku como el “héroe solitario” que pasea por la ciudad ahora tomada por los villanos que liberó All for One, entre ellos la ex francotiradora de la Comisión de Seguridad Pública, Lady Nagant.

Es escrito y publicado el manga My Hero Academia por Kohei Horikoshi desde julio de 2014, con un episodio publicado cada semana en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. Actualmente sigue en emisión siendo el capítulo 326 el más reciente en publicarse.

Cargando...

Puedes leer el manga My Hero Academia a través de varias plataformas oficiales para leer manga. De acuerdo con Manga Plus, el capítulo 327 será publicado el próximo 26 de septiembre a las 11:00 am.