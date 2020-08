¡Lapidario! PSG impuso toda su jerarquía para vencer por 3-0 al Leipzig y meterse en la final

Cargando...

Sin dudas ha sido un momento muy esperado para Nasser Al-Khelaïfi, presidente y dueño del equipo parisino, quien a punta de millones encamino este proyecto, que luego de 3 años está rindiendo sus frutos.

Tridente letal, Neymar, Di Maria y Mbappé, demostraron una vez más porque valen millones de dólares. El París Saint-Germain jugará por primera vez en su historia una final de Champions League.

Una vez iniciado el encuentro, el PSG salió en busca de abrir el marcador, y casi lo consigue al minuto 2, ya que primero Neymar estrelló en el palo su remate, tras espectacular habilitación de Mbappé. Luego se hicieron un tremendo lío los alemanes en su área y en el intento de despeje del portero se estrelló la pelota en el brazo del brasileño, dejando solo a Kylian, quien mando el balón a guardar en la red, pero quedo todo invalidado.

Sin embargo, lo que no quedo invalidado al minuto 13, fue el gol de Marquinhos, quien se eleva solo en el área tras un centro de izquierda a derecha por Neymar, para de esa manera abrir el marcador, ante la mirada atónita de los centrales alemanes, que nada pudieron hacer.

Cargando...





Mbappé tenía el segundo tras el pase de Herrera que salvó el arquero, pero con paciencia se iba recuperando y acercando Leipzg a predio rival, buscando faltas cerca al área y tiros de esquina, incluso una de esas salidas a puro toque y velocidad que frente al arco se perdió Pulsen. Con todo, no sufría más de la cuenta PSG.Se perdía el segundo el gran favorito, otra vez por culpa del palo: fue Neymar en un tiro libre abierto que solo un tipo con su talento se atreve a intentar. No fue por centímetros. Literal. Y no pudo ser tampoco a los 37 cuando faltó superar una sola pierna alemana para escabullirse en plena área rival y rematar él o buscar a Mbappé. Faltó, otra vez, menos de un metro.Antes de que cayera el telón se iría PSG por fin con la ventaja que merecía, el 2-0, un justificado error en la salida del portero (por la presión enemiga) y una sutileza de Neymar para asistir sin mirar a Di María cuando este, de frente al arco, no iba a fallar. A las duchas, en medio de cómplices sonrisas. El dinero catarí, nunca tan bien justificado.Reanudada la segunda mitad, fue muy digna la actitud de Leipzig, ya que salió con todo en busca del descuento, atacando por las bandas, generando juego con su medio campo, tal y como hicieron frente al Atlético Madrid en cuartos de final, sin embargo les falto la precisión en los últimos metros, donde quizás pudieron haber hecho algo más.Y en esa apuesta perdieron: a los 56 se activó de nuevo Di María, un obrero en el campo, y metió un centro preciso a la cabeza de Bernat que, a pesar de los reclamos y la revisión del VAR, era un 3-0 lapidario.Ahora habrá que esperar al rival en la gran final. El asunto de Leipzig se resolvió con autoridad y ahora, como nunca, no quedan dudas de que el dinero invertido en París no se ha desperdiciado.